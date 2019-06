Piimandusjuht Ülo Kivine: miks on vesi kallim kui piim

Kui Eestis hakati 1990. aastatel müüma plastpudelites ja välismaalt sisse toodud vett, naersid paljud nii hinna kui vee müümise fakti enda üle. Aga nüüd lähevad nad poodi ja ostavad vett, mis on sama kallis või kallimgi kui kilepakendis joogipiim.

Puudub igasugune eluline vajadus osta poest vett, sest seda võib vajadusel ka kodusest kraanist lasta korduvkasutatavasse joogipudelisse. Nii oleks lihtsalt keskkonnasõbralikum.

Kas me peaks küsima, miks vesi on kallim kui joogipiim, või hoopis seda, miks piim on veest odavam?