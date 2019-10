Piret Tali: ahjukütte puhul on põhjus ja tagajärg tihedalt seotud

Piret Tali

Andres Putting

Esimeste külmade ilmadega tabas nina õhus midagi lapsepõlvest tuttavat. Korraga mõistsin, et see on turbabriketi ja ahjukütte lõhn, sest jahedus oli kõik korstnad suitsema pannud.