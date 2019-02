Piret Tali: isamaa-armastusest. Suure ja väikese tähega

Piret Tali ajakirjanik RUS

Piret Tali SVEN ARBET

Nüüd kui tundub, et erakonnad on täielikult kaaperdanud rahvusluse ning võitlevad oma isamaalisuse ja patriootilisusega rinnale tagudes nagu varakevadised tedred, tahaks, et eksisteeriks ka apoliitiline rahvuslus. Süütu ja puhas nagu neitsi.