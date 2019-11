Kalevi kommisegu Halloween hoidis üleval jutte, et millal ikka tulevad mardi- ja kadrikommid ning miks kummardame meile võõraid pühasid. Samas oli rahvusliku magusafirma mardi- ja kadripäeva kommisegu juba turule jõudnud.

Võrdõiguslikkuse austajana võiks ju küsida, et miks mardi- ja kadripäev ikkagi ühte kommipakki kätketi? Mart on must murjan ja pigem mees, kes trikke teeb. Kadri seevastu kaunis hingeke, kes valges riides hõljub. Mis seletab ka mardipäeva unarusse jätmist lasteaedades ja koolides, kus domineerib naisalge.