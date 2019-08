Kõik see algas kevadel uudisega, et Aasiast pärit mesi ei olegi tihtilugu päris mesi, vaid rohkem nagu suhkrusiirup. Mee võltsimises ollakse Aasia riikides nii osavad, et seda ei olegi üldse võimalik traditsiooniliste ja ametlikus kontrollis kasutatavate analüüsimeetoditega avastada.