Mis juhtus, mis memme pisarad voolama pani? Juhtus nii, et Maalil oli vaja naabermaakonda matustele sõita. Pani end kombekohaselt riidesse, hakkas bussile sättima, kui äkki avastas, et rahanatuke, mille eest piletit osta, on otsas.

Õnneks meenus, et tema arve peal on täpselt viie euro jagu raha, millest piisaks nii sinna kui tagasi sõiduks. Astuski siis Maali külla just paigutatud uue rahaautomaadi juurde, lõi koodid sisse, et viieeurone kätte saada ja ... jäi ammulisui ekraanile vahtima. Tuli välja, et oma ainsamat arvel olevat viieeurost Maali masinast kätte ei saa, säärast võimalust enam polegi. Hiljuti paigaldatud Swedbanki ja SEB uued sularahaautomaadid viieeurost rahatähte välja ei anna.