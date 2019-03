Margus Mikomägi: "See machopoliitmeeste lehvitus, et Kaja Kallasel pole poliitilisi kogemusi, oli ikka üsna loll loosung ja lausung naise kohta, kes kasvas Eesti poliitika keskel.

Ainus etteheide talle võiks olla see, et ta kindlameelselt ei taha muutuda poliitiliseks limukaks."

Jaanus Rooba: "Poliitiliste parteide puhul oleme tüütuseni näinud, kuidas võimulepääsemise nimel püütakse teisi üle trumbata just nimelt sellega, et peale enese kiitmise tuuakse esile ka teiste vigu. Neid üles lugedes on kõigil omast seisukohast ka õigus, sest nii nagu ei saa olemas olla ühegi puuduseta inimest, ei saa olemas olla ühtki puudustevaba parteid."