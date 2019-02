Vaatamata justkui igavesti kestvale segadusele, usub Briti peaminister Theresa May endiselt, et 29. märtsil toimuvas Brexitis on võimalik kokku leppida.

Brexiti otsesed mõjud Eesti põllumajandusele kujunevad üsna tagasihoidlikuks. Küll aga võib Brexit meie põllumajandus- ja toidusektorile kaasa tuua kaudseid mõjusid, sest Suurbritannia on toiduainete netoimportijana ELi jaoks väga oluline kaubanduspartner.