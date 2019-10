Seakasvataja: põllumajandustootjatel on valeinfost kõrini

Ehkki me ei soovi, et meid kliimamuutustes süüdistataks, võtame keskkonnaprobleemid kõhklemata käsile. Me kohaneme uute keskkonnanõuetega ja meil on selleks vajalik tehnoloogia. Üks näide on loomadele antud sööda ja saadava liha suhte paranemine 40% võrra viimase kümne aastaga.

Uus algatus

Euroopa karjakasvatuse kaitsmise algatuses osalevad üksteist Euroopa organisatsiooni, et peatada sõnumid, mis kombineerivad omavahel põhjendamatult terviseprobleeme, keskkonnateavet ja antropomorfselt kallutatud argumente.

Desinformatsioon ja valeinfo juurduvad ühiskonnas. Ehkki antibiootikumide kasutamine loomade kasvu ja arengu toetamiseks on Euroopa Liidus keelatud enam kui kümme aastat, on sellest faktist teadlik vaid 38% eurooplastest. Paljud usuvad, et neid kasutatakse valimatult. Teine näide on arusaam, et parem on süüa töödeldud köögiviljaburgerit, milles on rohkem kui 20 koostisosa, kui lihtsat ja toitvat steiki.

Sõnum on selge - loomakasvatus on osa lahendusest, mitte osa probleemist. Oleme ülioluline lüli suureneva elanikkonna toitmisel, planeedi bioloogilise mitmekesisuse tagamisel ja ringmajandusel põhineva põllumajandusliku toidutootmise edendamisel.

Loe ka: "Liha ei ole kõiges süüdi, rõhutavad esmakordselt jõud ühendanud Euroopa loomakasvatajad"