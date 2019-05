See pole enam okei

Valdek Alber

Sügav mõte

Tarmo Soomere: “Inimene sarnaneb ahviga selle poolest, et mida kõrgemale ronib, seda rohkem ta oma tagumikku näitab. Kuidas peaks meedia seda olukorda kajastama?” Eesti Ekspress, 22. mai 2019



Ülo Mattheus: “Kas ka Eestis on olemas süvariik või on see pigem kilgi laul purjutaja peas?” Sirp, 17. mai 2019