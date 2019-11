Silja Lättemäe: Talukartul seisab mugulamaailmas kindlal positsioonil

Just sellise plakati all – “Tervitused maalt” – müüvad Leedu talumehed nooblites kaubanduskeskustes oma talukraami. See oli üks huvitavamaid seiku, mida sai eelmisel nädalal Tartus peetud aiandusliidu konverentsil teada.