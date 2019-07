Suurtootmine võib end ammendada selles mõttes, et ühel päeval pole ehk võimalik enam Lõuna-Ameerikast sojat osta või upub farm iseenda lägasse, sest kasvõi kalli kütuse tõttu ei suudeta vedelsõnnikut enam minema vedada.

Väiketootmine saab asemele tulla ainult sellisel moel, et see sobitub targalt kohalikesse oludesse. Väiksed müüginumbrid tuleb kompenseerida väärtusahelate paljuse, väheste kulude ja loominguliste lahendustega. Sinimajanduse kontseptsiooni järgi on iga ettevõte üks lüli mitmekesises majandusökosüsteemis.

Üleskutse on niisiis: tootkem väikeste partiidena ja mitmekesise kaubavalikuga, arvestades kohalikke olusid, innovaatiliselt, paindlikult.