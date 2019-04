"Perearstikeskus vastas alles teisel päeval – pärast tundide kaupa ooterežiimi muusika kuulamist. Selgus, et esimene võimalus vastuvõtule on kümne päeva pärast. Mõtlesin, et selle aja jooksul saan kas terveks, jään voodihaigeks või suren päris maha, ja läksingi EMOsse."