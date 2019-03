Avalikes aruteludes võib sageli kuulda väiteid, et Eesti on jõudnud majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise katastroofi lävele. Ning selles kõiges on süüdi senised valitsused.

Ma ei ole päris kindel, kas meie praegust elu saab ikka katastroofiks või selle lävel olemiseks nimetada.