Kuid see ei tähenda, et me vahepealsel ajal, järgmise keelepäevani aasta pärast võiksime end lõdvaks lasta ja emakeele suhtes ükskõiksed olla.

Tahaksin, et ma ei peaks poes, tänaval või bussis kordagi kuulma ühegi siin elava mitte-eestlase suust siirast ja suurt palvet rääkida temaga eesti keeles.