Sulev Oll: kui kerge on meil vaid emotsioonidele toetudes olla konservatiiv!

Sulev Oll ajakirjanik RUS

Sulev Oll ja Jüri Arrak SVEN ARBET

Konservatiivsusi on täpselt kaks. Esimene neist soov, et see, mis tegi minust minu, rahvast rahva ja riigist riigi, jääks oma põhilistes joontes alatiseks alles. Loogika on lihtne: kui me pole enam need, kes me olime, kes me siis üldse oleme?