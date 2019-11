Esiteks tähendab “olla mina” praeguses maailmas just täpselt seda – igaüks on eelkõige see, kes ta on või kes tal vähemalt lubatakse olla. Nimele ei järgne rahvust, rahvusele elukutset, nagu see varem tavaks oli.

“Mina” võib tänapäeval esimesena tähendada taimetoitlast, aga ka karusloomade puurist päästjat, õietolmuallergia käes kannatajat, seksuaalvähemuste vihkajat, joogaharrastajat, linnatranspordis piletita sõitmise nautijat. On veel sada või tuhat omapära, mille “mina” enda puhul tähtsuse järjekorda panen. Ja teised niisamuti.