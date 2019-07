Kuid kui minu käest küsitaks, mida oleks praegusel ajal mõistlik õppida või kas vaimne enesetäiendamine tasuks üldse liiga usinalt ette võtta, jääksin esimese hooga vastuse võlgu. Sellepärast pakun, et võiksime koos mõelda, missugust nõu me saame 18–19-aastasele neiule või noormehele eluteele anda. Või teistpidi: millised omaaegsed tõekspidamised on tänapäevaks poolenisti või lausa täielikult vananenud?