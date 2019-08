Suvi on hea aeg reisimiseks ja ralliks

Valdek Alber

Panin tähele

Suvi on hea aeg reisimiseks-matkamiseks. Olen väga palju ringi seigelnud. Ja viimasel ajal avastanud, et kõige rohkem köidavad mind sellised paigad, kuhu suurem osa mu tutvusringkonnast ei tihkaks minna – näiteks Siber.

Olen seal korduvalt käinud ja alati vaimustunud. Minusse on talletunud kustumatud mälestused. Sealsest loodusest saab rääkida vaid ülivõrdes – see on ühtaegu metsik ja suursugune. Mäetipud ahvatlevad nii valge lume kui ka lihtsalt punase-rohelise-sinise värvigammaga.

Ja muidugi tasub Siberis ära käia kohalike inimeste pärast, kes oskavad mitte ainult omavahel sõbralikult läbi saada, vaid suudavad oma külalislahkuse ja äärmise tähelepanelikkusega igaühele hinge pugeda.

Janika Kadak