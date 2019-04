Tahaks küsida: millega tegelete?

Panin tähele

Olen kodualevis tähele pannud, et see on täis hulkuvaid kasse, keda inimesed kaastundest toidavad. Üks selline toodi tiinena ka meie värava taha. Nüüdseks on ta kaks aastat elanud mu pööningul, aga sülle võtta ei lase. Kuna kassid kätte ei anna, siis ei õnnestu neist ka lahti saada, aga pesakondi tuleb aina juurde. Steriliseerimine on väga kallis.

Ma ei taipa, miks mina, antud juhul ju mitte milleski süüdi olev pensionär, peaksin maksma oma värava taha toodud kasside steriliseerimise eest. Selline olukord tekitab stressi ja tõstab vererõhku. Tahan küsida meie loomakaitsjatelt: millega tegelete?

Illi Põder