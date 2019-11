Terve linn päevadeks elektrita. Selline asi ei pidavat olema võimalik! Aga näete – oli küll võimalik

Kuno Tammearu RUS

Võru keskväljak oli ühes muu linnaga uppunud pimedusse. Marko Jakobi

Sõltuvalt olukorrast ei pruugi elekter taastuda tundide ja päevade jooksul, see võib olla ära ka nädalaid või kuid. Me peame sellisteks olukordadeks valmis olema, aga elu näitab, et me ei taha kriiside juhtumist tunnistada. Seetõttu ongi oluline teada ja mõista ohte ning nende mõju igapäevasele elukorraldusele.