Toomas Paul: inimene võib olla ainuke mõistusega olend universumis

Toomas Paul toomas Paul RUS

Aine ehk mateeria tekkis esimese sekundi jooksul pärast Suurt Pauku. Aine on see, mida energia liigutab. Shutterstock

Areng ei iseloomusta üksnes loodust, vaid ka loodusteadust. Sellest, mida sai koolis õpitud, ei ole enam suurt midagi alles. Näiteks mina õppisin vankumatut dogmat, et mateeria on igavene, et universumil ei ole algust ega otsa.