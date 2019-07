Toomas Paul: kuidas olla hea?

Toomas Paul, teoloog

Toomas Paul Priit Simson

Mind on küsimus, kuidas saada heaks, saatnud kogu elu. Võib kasutada pilti: kuidas saada käsi puhtaks, millal on nad päris puhtad? Liiga innukalt nühkides ja kraapides tuleb veri välja – aga kas see on siis “puhtam” ja steriilsem?