Üks joodik teisele: ära limonaadi küll võta, see tapab su!

Teadmine alkoholi võimalikust kahjulikkusest ei paista laiadesse massidesse levinud olevat. Anni Õnneleid

Ootasin Tallinnas Telliskivi Rimi kassasabas oma järge. Minu taga seisid kaks noort nokastanud meest, kelle nägu kõneles, et see nende üsna igapäevane seisund on.