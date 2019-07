PANIN TÄHELE

Olgugi et õnnelik oldi pigem tänu eneseteostusele, kui poes õnnestus pikk vorstisaba ära seista ja vorsti ikka jätkus. Eriti suur vedamine oli, kui sai näiteks liha osta. Ja hurjutada polnud eriti kellegi kallal – tööd jätkus kõigile, keegi nälga tundma ei pidanud.



Nüüd on asjad hoopis keerulisemad. Ülisuur vorsti­valik ajab, nagu öeldakse, kopsu üle maksa. Ja asi polegi ainult vorstis – igasugune otsuse tegemine on ju raske. Tänapäeval on aga nii palju võimalusi, kus tuleb ühel hetkel otsus langetada. Vanemale põlvkonnale see eriti ei meeldi.