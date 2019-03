Välisministeeriumi asekantsler: “Brüsseli diktaati” siunata oskab iga jeekim

Matti Maasikas RUS

Matti Maasikas Vallo Kruuser

Euroopa Parlamendi valimised on seni kippunud olema nii-öelda ilma vastutuseta. Inimesed ei ole kursis Strasbourgi–Brüsseli aruteludega, ei adu, et need kuidagi ihu lähedal oleks ja lubavad endale protestihääletamist – koduse opositsiooni või populistide poolt.