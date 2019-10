24 aastat paguluses elanud Raivo Otsman USA vanglast: see oli tohutult tore aeg!

Georgia osariigi pealinna At­lantasse sõitis Raivo 1996. aastal olümpiamänge vaatama.

“Pärast lennupileti ostmist helistasin Darrelile ja küsisin, kas võin esialgu tema juures peatuda,” meenutab Raivo. “Mu keeleoskus oli peaaegu olematu, ime, et noor ameeriklane minust üldse aru sai. Igatahes seisin 5. septembril selle perekonna ukse taga, kes oli mind elus ainult ühe korra näinud. Tagantjärele sain teada, et see oli öömaja küsimiseks kõige ebasobivam hetk: Darrel polnud kooli lõpetanud, ta 16aastane vend oli kanepi suitsetamise pärast haiglasse viidud, 17aastane õde oli jumal-teab-kellest rase ja pealegi oli majja kolinud õe sõbratar, kes oli oma kodust välja visatud. Muidugi polnud Darrel oma emale minu tulekust sõnagi rääkinud!”