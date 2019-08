5 mälukildu Balti ketist | Valgevene sõber küsis pidevalt: kuidas teile küll seda lubatakse?

Kordasime kõik: “Eestimaa on meie kätes!”

Kaido Õunapuu

Olin Balti keti ajal 16aastane, seisime kusagil Nuia kandis. Mingil hetkel öeldi meile raadio kaudu, et peame kätest kinni hoidma.

Mäletan, et kui kordasime kõik “Eestimaa on meie kätes!”, siis miskipärast ajas see mind natuke naerma, kuigi onu oli tõsise näoga ja pahandas.

Pärast Balti ketis seismist otsustasime minna Läti–Eesti piirile miitingule, mis oli mõnekümne kilomeetri kaugusel. Kuid ülesanne osutus oodatust raskemaks: olime sattunud ummikusse. Kuna ilm oli soe, kippusid sõidukid üle kuumenema ja siin-seal võis näha auravaid autosid, millel vesi oli keema läinud. Lõpuks jäi veel kilomeeter või paar, aga siis tuli teade, et kõnekoosolek on lõppenud. Ega jäänudki muud üle, kui asuda tihedas kolonnis tagasiteele. Kui jõudsime suure tee peale, oli saabunud juba uus päev.