Eelmisel sügisel kirjutas Maaleht Võrumaal elavast Eliise-Mariin Sepast, kes põeb rasket verehaigust ja pärast teispoolsuses käimist hakkas nägema nii hingi kui ka tulevikusündmusi.

Hiljuti matustel tuli surnu hing Eliise-Mariiniga rääkima. “Täitsa halb oli kuulata, kuidas inimese hing pärast surma mõtleb, tahab teistele tagasi teha ja kätte maksta.”

Vanaisa vaimuga, kelle ilmumine algul hirmu tekitas, saab tütarlaps nüüd hästi läbi. “Alguses ta rääkis hästi vähe, andis mingi vihje ja pidin ise mõtlema, mis see on. Nüüd on ta mulle nii palju asju öelnud, mida tuleks või ei tuleks teha.”