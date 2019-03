Ain Kallis: kliima muutumise vastu võidelda ei saa. Võitlus käib selle nimel, kes selles süüdi on

Jüri Aarma jyri.aarma@maaleht.ee RUS

“Meie naljad olid tolle aja soustis,” ütleb Ain Kallis Rajaca loomingu kohta. “Ega praegu ei taha ju ka paljusid asju vaadata, mis viiskümmend aastat tagasi tehti.” Argo Ingver

Et Ain Kallis on väärikas klimatoloog, teatakse kindlasti rohkem kui seda, et geograafiatudengina kuulus ta pool sajandit tagasi legendaarseks tõusnud sõu- ja pilapunti Rajacas, oli selle asutajaliige.