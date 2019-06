Ainulaadset sini-must-valge suveetendust Otepääl peab oma silmaga nägema

"Tõde ei saa kätte tõega, õigust õigusega, ikka tuleb mõni jänesehaak vahele teha, mõneks ajaks tõest ja õigusest taganeda. Siis on jälleleitud tõde tõesem ja õigus õigem. Tähtis pole tõe suurus ja õiguse kaal, vaid põhimõte: kas üldse on võimalik tõtt leida ja õigust kätte saada ja kas siis, kui need on kätte saadud, kas need on need tagaaetud tõde ja õigus? Kes teeb kindlaks ja vastutab, et need on tõelised, mitte ära vahetatud? Isikule on antud vale tõde ja vale õigus, mis ei klapi tema iseloomu ega majandusliku olukorraga. Niimoodi jääb see tõde ja õigus paberile surnud otsuseks. Kui see nii on, tuleb ülemale poole kaebus kirjutada, et kohalikud tõetegijad ei tee korralikult oma tööd või laisklevad.“ - Aleksander Mõtus, „Taevas, muld ja tulevik“

Suvetendus „Taevas, muld ja tulevik“ on pühendatud Eesti lipu 135. aastapäevale. Lipp ja lipusümboolika ja isamaalisus on alati kindla peale minek, sest keda siis ei kõnetaks rahvuslus, lipp ja kodumaa! Samas on oht muutuda läägeks ja liiga paatoslikuks, kus õõnes sõnade taga ei kosta mitte kui midagi. Seda aga 4. juuni õhtul, Eesti lipu õnnistamise aastapäeval, Otepää Linnamäel ei juhtunud.

Mida me teame Eesti lipu loost? Fakte ja mälestusi, mille taga on reaalsed inimesed ja sündmused. Etendus toob lipuga seotud inimesed ja süžeeliinid esile ning seda sini-must-valge valguses. Ajaloolised isikud saavad oma kujud ja muutuvad elavaks, samasugusteks inimesteks, nagu meie siin, täna ja praegu, 21. sajandil, nad ei ole enam pelgalt raamatust vastu vaatavad mustvalged kuivikud, vaid lihast ja luust inimesed.