Alanud on CV.ee laiaulatuslik sotsiaalkampaania “Mina tean!”

Perioodil 3.06 – 31.08 viib CV.ee läbi teravmeelselt ausat ja inspireerivat sotsiaalkampaaniat “Mina tean”, millega soovitakse panna Eesti inimesi mõtlema oma töö tähenduslikkuse peale, sest viimased uuringud kinnitavad, et 2/3 inimestest usuvad, et nad teevad tööd, mis neile ei meeldi ja kus nad õnnelikud pole.

“Liiga palju on neid inimesi, kes ei tea, miks nad teevad seda tööd, mida nad teevad. Ja seda on näha nii tänase tööturu värbamisprotsessides, kus sageli ei teata, kuhu kandideeritakse ja miks ning see väljendub ka ettevõtte sisemistes rahulolu- ja väärtusuuringu tulemustes, kus inimesed pole rahul oma olemasoleva töökohaga. Tööl käivate inimestena investeerime keskmiselt iga nädal 40 tundi oma ajast töö alla ja kurb oleks mõelda, kui see aeg on täis negatiivseid mõtteid ja tundeid, mis meid inimestena kuidagi ei toeta. Olen täiesti veendunud,et inimene, kes märkab oma töö mõju ja tähenduslikkust, omab kõrget motivatsiooni teha mistahes tööd ja on sageli tervikuna rahul oma eluga ”, kommenteerib kampaania sügavamat mõtet CV-Online Estonia turundusjuht, Maris Viires.

Kampaaniaga on juba liitunud mitmed tuntud, näiteks tuntud laulja Getter Jaani, Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja, Boost Yourself asutaja Sven Nuum, naisinverstor Kristi Saare, motivatsiooni- ja enesejuhtimise koolitaja Indrek Rahi ja mitmed teised. CV.ee kutsub kampaaniaga liituma ja oma lugusid jagama kõigil Eesti inimestel ja läbi selle julgustada inimesi tegema tööd ise selle nimel, et neil oleks töörõõm ja – motivatsioon.

“Loodetavasti jõuab üleskutse suuremalt ka Eesti ettevõteteni, sest kui juba terved kollektiivid ühise jõuga kampaania taha astuvad, on võimalik terve töökultuuri edendamiseks palju ära teha. Mis võiks olla parem, kui õige inimene õigel töökohal või siis antud juhul, kui inimene teab, mis on tema töö tähenduslikkus. Töö mõju ja olulisuse selgitamine on suuresti alguses juhi vastutus, kuid see on väga palju ka kolleegide endi vastutus”, sõnas Thomas International Baltics asutaja, Indrek Rahi.

Kampaanias osalevate inimestega on võimalik tutvuda lehe kampaania.cv.ee/minatean vahendusel ning alates augustist jõuab kampaania aktiivsemalt ka Eesti tänavapilti. CV.ee töötas välja ka kampaania mägise, mida on võimalik Facebooki keskkonnas oma pildile külge panna ja läbi selle näidata, et sa tead, miks sa teed, mida teed.

Tutvu inspireerivate lugudega ja tee esimene samm tähenduslikuma töö suunas! Vaata lähemalt SIIT.