Alutaguse Matkaklubi viib Virumaa seiklused Matkamessile

Alutaguse Matkaklubi osaleb traditsiooniliselt igal kevadel Tallinnas Matkamessil, et tutvustada Ida-Virumaa seiklus- ja matkamisvõimalusi. Matkamess 2019 toimub 6. aprillil Tallinna lauluväljakul. Alutaguse Matkaklubi leiad Ida-Viru Seiklusmaa ühispinnalt.

Matkamess toob lauluväljakule kokku kümned ägedad matkade-retkede korraldajad, elamuste ja seikluste loojad, kvaliteetse matka- ja spordivarustuse pakkujad ning maitseelamuste võlurid. Esimest korda on avatud matkatäika kasutatud matkavarustusele. Mess toimub 6. aprillil kl 10.00–18.00 ning sissepääs on kõigile tasuta.

Eesti Matkaliit

Matkamessi pealaval kuuleb inspireerivaid reisi- ja rännujutte nii Lõuna-Eesti miniseiklustest ja matkamisest Rohelistel Rööbastel kui ka Antarktika külastamisest, nii Estonia mäetipu vallutamisest ja toiduelamuste otsimisest kui ka vabatahtlikuna üksi reisimisest kolmel kontinendil. Maailmarändurite Klubis saab kohtuda jalgratturist ümbermaailmaränduri, mäehaigusi uurivate geeniteadlaste ja entusiastlike Eestimaa hiidrahnude uurijatega. Tutvu siin Matkamessi ettekannete ja esinejatega.

Matkamessi linnaretked viivad seekord avastama Tallinna käimata radu ning näitavad Tallinna geograafi pilgu läbi, rääkides, millest koosnes ja kuidas tekkis Lasnamäe paenõlv ning mis on Tallinna all.

2019. aasta Matkamess kaasab aktiivselt kogu pere – lapsed saavad meisterdada lastealal, panna osavuse proovile ronimisseinal ja orienteerumisrajal. Esimest korda on võimalik Matkamessil rännata virtuaalreaalsuses mäe otsa, ookeani ja tuntud sihtkohtadesse. Kõigile huvilistele on avatud Xdreami orienteerumisrada, RMK loodusõpperada ja Disclandi disc golf'i pop-up-rada. Loomulikult on nimevääriliste tegevustega messil esindatud ka Ida-Viru Seiklusmaa, seda nii toas kui ka õues. Tutvu siin Matkamessi retkede ja seiklustega.

Aidu karjäär. Eesti Matkaliit

Matkamessil osalemine on osa Alutaguse Matkaklubi missioonist – tutvustada oma tegevust ning matkamisvõimalusi Ida-Virumaal nii pühapäevamatkajatele kui ka sportlikumate retkede huvilistele. Kogenud ja professionaalsete matkajuhtidena loome meeldejäävaid ning jõukohaseid väljakutseid pakkuvaid matkaelamusi.

Ida-Virumaa pakutav väärib eraldi tutvumist, sest tegemist on tõelise seiklusmaaga, kust leiad Eesti kõige ägedamad seiklused nii maa alt, mäe otsast, vee pealt, puude latvadest, piiri pealt, tehismaastikelt, rabadest kui ka laantest. Külastage kindlasti seiklusmaa boksi, kus loosirattas naeratab õnn ka mõnele seiklushimulisele.

Loe täpsemalt Matkamessist: www.matkamess.ee ja Facebookist.

Vaata matkapilte Ida-Virumaalt galeriist.