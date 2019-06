ARHIIVILEID | Eri Klas pidi Karl Vainole saatma totra palvekirja

Mis sundis Eri Klasi 1978. aastal kirjutama Karl Vainole? Estonia teatri toonane peanäitejuht Arne Mikk selgitab, et säärane oli totrana tundunud ajastu paratamatus – teatri peadirigendil tuli lunida muusikutele kortereid.

Klas palus parteijuhti isiklikult appi, et teatri noorte spetsialistide ühiselamu tarvis eraldataks viis-kuus korterit. Klas selgitas Vainole põhjalikult, miks Eesti NSV-le on vajalik teater Estonia, millised on selle edusammud.

Et n-ö alandliku palvega oli tõsi taga, näitab kirja mitmekordne, detaile täpsustav ümberkirjutamine nii käsitsi kui kirjutusmasinal. Aasta oli siis 1978.

Eesti Teatri- ja Muusikamuusemi Eri Klasi arhiivis on kokku üle 1900 museaali. “Kui ruumi leiaksime, võiksime taastada Eri Klasi töökabineti,” mainib arhiivkogu hoidja Ene Kuljus esemete rohkusele viidates.