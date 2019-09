Armeenia müstik Mada Dalian: 90% inimeste vaevustest ja ärevusest põhjustavad hirmud ja allasurutud uskumused

Pärast mõnd kuud praktiseerimist hakkasin siiski mõistma, et miski jäi puudu. Tajusin mitmeid inimeste kehadesse talletunud mõttemustreid ja tundeid (see võime oli mul juba lapsena), ja nägin, et mitmed omavahel seotud ja vastuolulised mõttemustrite kihid ja allasurutud emotsioonid põhjustasid energia ja teadvuse voo seisaku. Märkasin ka, et kui püüdsime teadvuses lahti harutada üht niiti, jäi sama teemaga seotud teine niit puutumata. Näiteks võis hirmul, ebakindel ja ärev inimene järgmisel hetkel tunda viha, etteheiteid ja eneseõigustust.

Tahtsin leida otseteed, mis aitaks teadlikuks saada sellest, mis toimub su kehas ja alateadvuses ja vabastada oma energia vastuoluliste mõtete ja tundmuste sisemisest segadusest. Minu eesmärk oli jõuda keha valu ja kannatuste füüsiliste ja psühholoogiliste sümptomite põhjusteni, et need keha rakumälust jäädavalt kustutada, lastes tühikul täituda teadvusega.

Ma teadsin, et asju „parandada“ üldjuhul ei õnnestu. Kui inimesed vaid õpiksid need ära elu olulised õppetunnid, millele nende sümptomid viitavad, vabaneksid nad kergesti neid seni takistanud uskumustest ja tundmustest. Selleks tuleb tõmmata kogu oma energia sissepoole, et jõuda sisima teadvuseni, arusaamani, kes sa oled. Omaenda ego-meelest välja astumise kogemuse põhjal teadsin, et kui inimene näeb, et ta hirmud on illusioon, tema sisim jõud ei sõltu teiste heakskiidust või hukkamõistust, vaid ta ise valitseb oma elu, siis mõistab ta, mis on tõeline vabadus. Mul on tõesti rõõm, et mul õnnestus leida uus ja kiirem meetod keha tervendamiseks ja alateadvuse teadvustamiseks. See ongi Daliani meetod.

Kogu meie selle ja eelmiste elude arengulugu on tallel meie kehas. Daliani meetod avab selle loo kiht-kihilt ja muundab ebateadlikud uskumused teadvelolekuks. Tervendades ja transformeerides inimest ühtaegu füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel ja spirituaalsel tasandil. See tegeleb kogu kehaga (esi- ja tagakülg ja pealaest jalatallani); alateadvusega (koos mälestustega eelmistest eludest ja mõttemustritega); vastuoluliste emotsioonidega; sisse- ja väljahingamisega; sõnalise väljenduse ning teadvusega – kõigega üheaegselt.

Kui enamasti tehnika sõltub sessiooni läbiviija oskustest ja teadvelolekust, siis Daliani meetodi puhul toimub kõik spontaanselt, mitte mõistuslikult. See süsteem on universaalne, sõltumata läbiviijast. Daliani meetodi puhul on vajalik vaid juhendaja kohalolu, kes aitab inimesel jääda tunnistajaks ja mitte samastuda uskumuste, hirmude ja ebamugavate emotsioonidega, mis teadvuse põhjast iseeneslikult pinnale hakkavad kerkima.

Teiseks, Daliani meetod on mõeldud enesetervendusliku süsteemina, mida saab kasutada endale sobival ajal, töötades mistahes teemaga, olgu füüsiline, mentaalne, emotsionaalne või spirituaalne, omaenda keskkonnas. Sügavuti olen seda tutvustanud raamatus „Keha tervendamine ja teadvuse äratamine Daliani meetodiga: Edasijõudnud enesetervendussüsteem uue inimsuse jaoks“.

Raamatule on lisatud kaks eelsalvestatud sessiooni täispikkusega 98 min ja lühendatud versioon 74 min. Praegu on see küll olemas ainult inglise keeles, aga peagi loodetavasti ka eesti keeles.

Sinu müstilised nägemused viivad mõtte sufi müstitsismile. Kuidas sa sellega suhestud?

Armastan sufi õpetusi väga, kuna nad keskenduvad südamele ja pakuvad omaenda telje äratundmise praktilist kogemust. Teadvuse sümbol on ring punktiga keskel. Sufi pöörlemise kaudu võime saada teadlikuks maailma ringlemisest, samal ajal kogedes püsikeset, telge iseendas. See aitab meil ära tunda, mis on igavene ja mis ajutine; nii meie igavikulist olemust kui seda, mis tuleb ja läheb. Ühtlasi kogeme oma ühtsust eksistentsi ja kõige olevaga. Vahetu kogemus, mitte mõistuslik teadmiseksvõtt, äratabki müstiku.

Mismoodi eristada omaenda mõtteid, tundeid ja reaktsioone neist, mis on pärandunud vanematelt või mis on pärit mäletamatust minevikust? Kas need kihistused on teadvuses segunenud või on võimalik nende vahel vahet teha?

See on tähtis, aga keeruline küsimus. Kõigi oma reaktsioonide päritolu äratundmine on järk-järguline ülesanne teadvele jõudmisel. Jah, nende päritolu on võimalik kindlaks teha. Mida rohkem arendame oma tunnistajasuutlikkust ja loobume samastumast oma mõtetega, seda paremini tunneme ära, kust nad pärinevad. Tunnistajasuutlikkuse arendamine aitab meil mõista, kuidas meie mõtted ja tundmused toimivad ja lakkamatult muutuvad, mõjutades meie enesetunnet.

Kõigepealt tuleb õppida oma mõtteid, uskumusi ja emotsioone jälgima ja tunnistama. See võib toimuda mediteerides, sisevaatluses, jälgides oma reaktsioone, hinnanguid ja käitumismustreid. Siis tuleb õppida ära tundma ühismõtteid, mis me oleme automaatselt üle võtnud oma vanematelt ja ühiskonnalt. See pole kerge ülesanne, aga vajalik selleks, et saada teadlikumaks ja vabanenumaks.

Sinu kirjeldus hinge teekonnast, madalaimatest eluvormidest kõige kõrgemateni on väga muljetavaldav. Mismoodi pöörduda tagasi eelmistesse kehastustesse? Meetodeid on kindlasti mitmeid, aga kas sellest tuleks hoiduda, enne kui õpetaja on kinnitanud, et oled selliseks praktikaks valmis?