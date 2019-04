Avantüür Vargamäe rehe all: kuidas kaevata kraavi?

Vargamäe, kus eestlaste ühe tuntuma kirjaniku muuseum asub, ja kraav, millega me maarahva jonni ehk jätkusuutlikkust iseloomustame, on kaksikvennad. Kolmanda vennana on alati kohal Jumal, vaadates murelikult pealt, kuidas Vetepere külas (jah, just niisugune on siinse küla ametlik nimi) kraavid inimesi enam lahutanud kui liitnud.

Kahjuks ei saa kinnitada, et praegune aeg ja õhustik Eestis loomult lootustandvamad oleksid kui Albu valla vimmameeste kuldajal. Kindlasti on aga vahepeal suure sammu edasi astunud rahva oskus kuldsuiste koolitajate nõu kuulda võtta. Nõnda tõdedes tuleb Paide Teater välja väikese avantüüriga ja pakub Vargamäe rehe all etendus-motivatsioonikoolitust “Kuidas kaevata kraavi?”.





Uuslavastus Vargamäel ”Kuidas kaevata kraavi”? Lavastab Jan Teevet. Kaasa teevad Paide Teatri näitlejad Joosep Uus, Ursel Tilk ja Johannes Richard Sepping. Produtsent on Harri Ausmaa. Etendusi mängitakse tellimisel alates 1. maist kuni 9. juunini.





Jumalad viisid kraavini

Paide Teater on tegutsenud mõne päeva rohkem kui seitse kuud. “Need kuud on olnud ühtaegu kohutavalt ilusad ja ka kurnavad, aga hetkeks tagasi vaadates võime ometi öelda, et algus on edukas,” tunnistab teatri juht Harri Ausmaa. “Teatri loomine on andnud meeletu kogemuse. Ja kui keegi tänaval vastu tuleb ning küsib, et kuidas meil läheb, võime siiralt vastata: “Hästi!”

“Hästi!” tähendab ka seda, et publiku ette on toodud kolm lavastust, ette valmistatakse neljandat ja viiendat. Need saavad muuseumi kutsel teoks Vargamäel. “Mõte suvelavastusest “Eesti jumalad” oli tegelikult juba varem olemas,” selgitab Ausmaa. “Vargamäe heinamaa sobib selle täideviimiseks nagu valatult.”

Lisaks pakkus muuseum, et teater võiks luua lavastuse kooligruppidele, kes Vargamäed külastavad. Nõnda jõuabki maikuus publiku ette “Kuidas kaevata kraavi?”.

Vesi kaevus ei lõpe