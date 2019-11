Eesti teatri jõuline möll Moskvas pani nii mõnegi ajalugu ümber hindama

Margus Mikomägi margus.mikomagi@maaleht.ee RUS

Igor Jatsko Kostja rollis

Vaba Lava Moskvas käik oli viimase kolmekümne aasta suurim Eesti teatrit Venemaal tutvustav sündmus. Kõiki kolme näidatud lavastust iseloomustab see, et need on valminud Vene lavastaja ja Eesti näitlejate ning taustajõudude koostöös.