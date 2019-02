Eesti tööandja motivatsioonipakett on justkui vaese mehe võileib – kuiv, maitsetu ja ühekülgne ning käib kokku sõnapaariga “käib kah”

Praegu on käimas sõbrakuu. Üks väga üles haibitud kuu, mis on pühendatud märkamisele, tunnustamisele ja nii naljakas kui see ka ei ole, siis mõnes mõttes ka teineteiselt hääduste väljapressimisele.



Just see viimane on kommertsliku surve najal tekkinud ning paneb sõbrapäeval inimesi paaniliselt lilli, kommikarpe, spaapakette ja kes teab veel mida ostma või andma. Kas poleks mitte toredam ja mõjusam, kui märkaksime ja tunnustaksime, hooliksime ja toetaksime teineteist iga päev? Annaksime päriselt märku, kui kellegi tegu läheb meile korda? Kui kellegi naeratus või lahke sõna läheb südamesse?

On üks kurikuulus Soome nali, kus naine küsib mehelt, miks sa mulle ei ütle, et sa mind armastad, ning mees ütleb, et ma ju ütlesin ükskord ning ma luban, et annan teada, kui olukord muutub. Väga sageli tundub mulle, et Eesti tööandja on justkui sama Soome mehe karakter. See paneb mind mõtlema, et Eesti tööandja motivatsiooni- või tunnustuspakett on nagu vaese mehe võileib – kuiv, maitsetu ja ühekülgne ning käib kokku sõnapaariga “käib kah”.

Mõtle korra oma kollektiivi peale, kus sa töötad.

Kas teil toimuvad vaiksed tagarääkimised kuskil pimedates suitsu- ja kööginurkades, kinnistes Skype´i gruppides või tööpäevajärgsetes telefonikõnedes? Ma ei jõua vast kokku lugeda kordi, kui palju sedasorti tagasisidet minuni läbi aastate on jõudnud ning kui kurb on seda kõike kuulda ja näha. Ja selle peale tekibki küsimus – mis paneb inimesi nii käituma?

Kui lastepsühholoogid ütlevad, et laps hakkab käituma halvasti sageli siis, kui me ei anna talle piisavalt postiivset tähelepanu, oleme tõrjuvad, ründavad ja halvad kuulajad, siis miks peaks see olema erinev täiskasvanutel?

Kingi töötajatele komplimente ja naeratusi. See osa motivatsioonipaketist ei maksa Sulle mitte midagi. Foto: Pexels.com

Kuidas mõjuks meeskonna töömotivatsioonile see, kui me kolleegidena märkaksime inimeste tundeid, mõtteid, sõnu ning annaksime omalt poolt märku, et oleme alati olemas, kui keegi abi vajab. Või kui päriselt ütleksime välja positiivseid asju, kui näeme, et kolleeg näeb hea välja või on oma tööülesandeid vingelt sooritanud. Ja ma ei pea silmas lakoonilist märkamist “hästi”, “hea” või “tubli” või vaikset sõnatut õlale patsutamist pärast õnnestunud projekti. Ma usun, et me suudame rohkem ja ma usun, et me väärime enamat, sest hea suhe ei teki iseenesest, vaid nõuab teadlikku tööd.

Tänasest alustas CV.ee kuupikkuse Kuldsüdame kampaaniaga “Märka inimest”,

millega soovime kaasa kutsuda kõiki Eesti inimesi ja organisatsioone tervete meeskondadega. Seiske selle eest, et teie organisatsioonikultuur oleks selline, kus teil kõigil on mõnus töötada ja kuhu on soov rõõmuga tööle tulla. Hea suhe on meie kõigi asi 🙂

Seega võta paar minutit ning alusta märkamist ja tunnustamist juba täna. Oleme selle teinud Sinu jaoks lihtsaks ja lõbusaks.