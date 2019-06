“Ta tahtis teha tükke, kus saab lugeda ridade vahelt,” selgitab Baskini abikaasa. “Imestan siiralt, et sügaval stagnaajal lubati Vanalinnastuudio üldse asutada.”

Naine räägib, et pärast abikaasa surma on tal olnud kolm eesmärki: Baskini bareljeefi asetamine õpetajate maja seinale Tallinna Raekoja platsil; muuseumi rajamine Tabasallu ja Eino Baskini nimelise teatripreemia asutamine komöödiažanris – et igal aastal teatripäeval kõlaks Eino Baskini nimi.

“Kui ma nende kolme asjaga hakkama saan, oleksin oma eluga rahul,” teatab naine.