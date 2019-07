ETV eetris on režissöör Robert Bentoni 1979. aasta mängufilm “Kramer Krameri vastu”, kus teevad kaasa sellised tuntud näitlejad nagu Dustin Hoffman ja Meryl Streep.

TV3 ekraanile jõuab 1995. aastal Hollywoodi ühe suurema staari Mel Gibsoni lavastajakäe all valminud ajalooline draama “Kartmatu”.

ETV ekraanil on esimene jagu 1980. aastal valminud 7-osalisest Vene draamasarjast “Pikk tee düünides”, mis viib vaataja 1939. aastasse.