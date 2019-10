“Kui ma tahan, et maakodus oleks muru kogu aeg pügatud, siis kas oleks parem võtta kolm lammast või kolm kitse?” küsis noor naine Kalde talu peremehelt Mart Kaselt eelmisel laupäeval, maal elamise päeval.

“Ostke murutrimmer! Või kui tõesti tahate, et loom teie muru korras hoiaks, ostke lihaveis,” vastas Mart kõlaval koolitatud häälel. Mart Kase nimelt on muude koolide kõrval lõpetanud ka lavakunstikateedri lavastajana. Viimased neli aastat on ta oma naise, kahe tütre, kahe iiri setteri, hanede, kanade ja kitsedega elanud Karula vallas.