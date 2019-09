"Kui programm lõppes, otsustasime, et läheme oma toolide juurde ja proovime magama jääda. Seadsimegi end mugavalt sisse, aga korraga vajus laev väga suurde kreeni..."

Seda oli siis kohe väga tunda?

"Kiikusime edasi-tagasi ja siis äkki jäime ühele positsioonile ning tagasi püsti laev enam ei läinud.

Ja kui aknast välja vaatsin, siis enam silmapiiri ei näinud, ainult vett.

Kobisime välja tekile ja mingil hetkel otsustasime pinkide alt välja võtta päästevestid. Keegi mingit korraldust selleks ei andnud, lihtsalt oli tunne, et nüüd tuleb need vestid võtta."