Nii Saksamaal kui Ameerika Ühendriikides edukat lavastajakarjääri teinud Fritz Langi monumentaalset “Metropolist” peetakse vaieldamatult üheks kinokunsti tippteoseks, millest said inspiratsiooni paljud hinnatud ulmefilmid nagu George Lucase “Tähesõjad”, Ridely Scotti “Blade Runner” või Luc Bessoni “Viies element”.

Filmi tegevus toimub aastal 2026 ja räägib omalaadsest superlinnast, mille maapealses osas lendavad autod ja tänavaliiklus on viidud kõrghoonete vahele taevalaotustesse. Maa-aluses osas aga kehtib orjaühiskond, kus inimesed on allutatud robotitele.