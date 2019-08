Teemaõhtu juhatab sisse film “Eestlased Kremlis”, kus peategelaseks on eesti rahvas sõna kõige otsesemas tähenduses. Ekraanil toimetavad inimesed ei ole mingisugused isehakanud tegelased, neil kõigil on aastatel 1988, 1989 ja 1990 valijatelt saadud mandaat ning volitused. Nad on eesti rahva absoluutse enamuse tahte väljendajad.