FOTOD | 9 omapäraste skulptuuridega parki ja loodusrada, mida Lätis külastada

Kunagise Ieriķi vesiveski juurde rajatud loodusrajal (Ieriķu dzirnavu dabas taka) jalutades näeb ojast piiluvaid kivist vetevaime ning puust ja samblast metsloomi.



Mazsalaca Heliseva mäe (Skaņaiskalns) loodusrajal näeb lisaks puuskulptuuridele ka libahuntide mändi, kuradikoobast ning -kantslit ja inglikoobast.



Suure neogooti stiilis Gārsene lossi juurest saab alguse mitu loodusrada, kus lihtsalt mõnus jalutada.



Saulkrasti on linnake, kus suvitavad need, kelle jaoks Jūrmala on liiga ülerahvastatud. Männimetsa läbival päikeseloojangu rajal saab muuhulgas panna kõrva vastu suurt koonust ning mere kohinat kuulata.



Vaata kohti ka kaardil!