Mis on ühist varesel, valaskalal ja inimesel? See, et elusolenditest vaid linnud ja imetajad näevad unenägusid. Uni on ca 500 miljonit aastat vana, tekkis umbes nn kambriumi plahvatuse käigus, mil loomaliikide arv ning organismide põhiplaanide hulk suurenes järsult.

Uni on ehitatud üles nõnda, et uinudes võidutseb üht liiki, mittekiirete silmaliigutuste (NREM) uni, kuni valdama hakkab kiirete silmaliigutuste (REM) uni.

Inimese puhul kestab üks tsükkel umbes 90 minutit, misjärel see kordub. Kuna und näeme vaid kiirete silmaliigutuste une ajal, näeme unenägusid öö jooksul umbes viis korda.