Gerda Kordemets: elu läheb kõige huvitavamaks siis, kui kaob vajadus meeldida vastassoo esindajatele

Selle puhul taunitakse eelkõige kurikuulsat rööprähklemist.

Aga inimeste natuurid on ju erinevad. Mulle näiteks sobib mitut asja korraga “tules” hoida. Kirjutan tavaliselt paralleelselt kahte asja. Kui ühes jookseb mõte kinni, saab vahepeal teisega tegeleda. Kui inimesed tunnevad, et rööprähkelmine piinab neid, siis vabanegu sellest, aga mind see ei piina.

” Mulle tundub, et eriline puudus on inimestel tõelisest lähedusest. Me ei oska seda küsida ega teistele pakkuda.

Viimasel ajal kaldutakse sinna, et iga asja kohta leidub justkui õige viis, kuidas peaks olema. Mida peab sööma, mismoodi mõtlema, kui palju endale midagi lubama jne.

Kipub levima mõtteviis, et kõik peavad kõike otsekui ühtmoodi tegema. Aga kui see surve läheb liiga tugevaks, tekib inimeses protest. Minus küll. Sel põhjusel ma suitsetan edasi, sest mida rohkem mulle näidatakse pakkidel neid koledaid pilte, seda enam tärkab minus jonn.

Millest inimesed tänapäeval unistavad? Vahepeal oli aeg, kus unistati rahast ja autost ja majast ja… Nüüd vist mitte enam nii väga?

Tundub, et rahast pole veel küll saanud, sest muidu ei töötaks inimesed end endiselt surnuks. Ikka paistab, et on vähe, ja eks paljudel ongi vähe. Teatrirahva hulgas näen siiski, et vaba aega väärtustatakse rahast rohkem. On hakatud töid ära ütlema, et võimaldada endale aega pere seltsis ja taastumiseks.

Mulle tundub, et eriline puudus on inimestel tõelisest lähedusest. Me ei oska seda küsida ega teistele pakkuda. Kui mõtlen sellele, et viimase paari aasta jooksul on minu tutvuskonnas kolm inimest endalt elu võtnud, siis järelikult jäi neil elus midagi olulist väga vajaka. Neist kaks olid noored, targad ja andekad inimesed, kelle puhul ei oleks sellist sammu küll eeldanud.

Seega, kui midagi soovida, siis seda, et oskaksime oma lastes arendada empaatiat, et nad ei jääks tulevikus üksi ning oskaksid märgata ja tajuda teisigi enda ümber.