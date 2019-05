Tihti öeldakse, et võta kätte ja ära joo! No kuidas sa ei joo, kui juba käes on?

Varem elati lootuses, et läheb paremaks; nüüd loodetakse, et hullemaks ei lähe.

Huvitav on kuulda, et sellise või teistsuguse ilmaga ei taha kohe üldse tööd teha. Minu soov tööd mitte teha ei sõltu üldse ilmast.