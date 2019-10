Hulk meie kirjandusklassikuid on seotud Hiiumaaga

Ernst Enno viibis koolinõunikuna korduvalt saarel ja luuletas siin hingeliselt (“All liivasel Hiiumaa rannal”). Mats Traat oli noorpõlves ametis Hiiu Remondi- ja Tehnikajaamas, kirjutas kolhoosiluuletusi ja proosat, tema romaani “Inger” protopaigaks sai Kärdla. Debora Vaarandi oli emaliini mööda hiidlane ja mitmete tema luuletuste pealkirjadki kajastavad siinset: “Eleegiline Hiiumaa”, “Kassari murumõtted”, “Reigi värvid”. Pikaajalise suvehiidlase Jaan Krossi Köleri-romaan “Kolmandad mäed” sai oma ärgituse Hiiumaalt. Klassikute nimistut võiks jätkata pikalt: Paul-Eerik Rummo, Tõnu Õnnepalu. Varasemast muidugi veel Marie Under, Artur Adson…

Soo, ka Lõuna-Eesti mees Adson?

Jah, Adson sattus saarele vaid korra, hiiuverelise Marie Underi elukaaslase ja saatjana. Tema puhul võib märgata imepärast fenomeni. Kui nad Underi ja Marie tütardega 1927. aasta suvel Kärdlas ja Kassaris peatusid, kõnetas Artur sageli kohalikke, huvitus olmest ning tiivustus loodusest. Teadagi tükkis ta luuletama. Ja tegi seda endale harjumuspäraselt – võru murdes! Niisiis, hiiumaised motiivid võru murdes. Luuletused jõudsid kaante vahele Adsoni 1928. aastal ilmunud viiendas värsivihus “Katai, kibuvits nink kivi”.

Adsoniga seostub veel üks krutskiline lugu. 1932. aasta Eesti Haridusseltsi järjekordsel näidendivõistlusel kuulutati üheks preemia saajaks näitetükk “Kolmas tee”. Kui avati ümbrik, mis pidi ilmsiks tooma teose autori, seisis seal kirjandusringkondadele täiesti tundmatu nimi: Peeter Bollmann.

Et näidend oli kirjutatud oskuslikult, kahtlustati otsemaid, et tegu on mõne kutselise kirjaniku peitenimega ja ajakirjanikud asusid välja nuuskima tegelikku kirjutajat. Pakuti küll üht, küll teist, koguni Tammsaaret ennast, kuid kindlust ei saabunud.

Vahepeal tõi Hanno Kompus näidendi juba Estonias lavale ja tekst jõudis ilmuda ka raamatuna, ikka autorinime Peeter Bollmann all. Ent üldsuse uudishimu ei lakanud, kuni lõpuks tunnistas end näidendi autoriks Artur Adson. Ta oli Hiiumaal kokku leppinud Kassari aedniku Peeter Bolmanniga, et too lubab tal enda nime pruukida. Nii oli hiidlasest maameest korraks ähvardanud kirjanikukuulsus.

Hiiumaad kiputakse luules aina kaunisõnaliselt ülistama…

Jaa, nii kohalikud kui kaugemad kirjutajad kujutavad Hiiumaad tihti nagu muinasmaad, ideaalkohta, millele pühendatakse tundelisi truudusekinnitusi. Sagedasti tegid seda ajaloopuhangutes eksiili paisatud luuletajad, leinates nii kadunud kodu. Jäägitut kiindumust sünnisaare vastu värsistas murdeluuletaja Elmar Vrager, kelle hiiukeelseid luuletusi teadis saarerahvas peast.

Heldinud kiidupoeetikast kasvas välja omamoodi hümniline luulekaanon. Ühest Hiiumaa ülistuslaulust sai kunagi ju isegi tekstiline eeskuju Eesti rahvushümnile. Omaaegne Reigi kiriku koguduse hingekarjane Gustav Felix Rinne (1831–1895) kirjutas Rootsi eeskujude põhjal luuletuse “Hiomaa- ehk issamaalaul”, Johan Voldemar Jannsen jäljendas Rinne teksti meie rahvushümniks kujunenud “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” loomisel. Juhtumist on raamatus ka ülevaatlik käsitlus.

Literaat Vaapo Vaher usub, et seestpoolt nähtud kohalik kirjanduslugu on nii hiidlase kui muu eestlase jaoks märksa tähtsam kui kogu maailmakirjanduse otsatus.

Kuid vastukaaluks ilustavatele tekstidele on Hiiumaast kirjutatud ka painavat argipäevatõde. Elmar Õuna romaani “Unustatud naised” kannab rusuv rannarealism, hiiu naise hinge- ja seksuaalüksindus. Maailmameredel seilavad mehed olid kodupained jätnud naiste kanda.

Realistlikku mere- ja kaldaelu kujutasid oma proosas ka täishiidlased Ain Kalmus ja Herman Sergo, neid kirjanikke käsitlevad peatükid on raamatu pikimad.

Hiiumaaga seostub sageli ka mingi mütoloogiline aines.

Aino Kallase kroonikaist oli juba juttu. Villem Ridala kirjutas Hiiumaa-teemalisi mütoloogilisi ballaade. Tal on ka poeem “Ungru krahv ehk Näckmansgrund”, mille peategelaseks mereröövlist mõrtsukas Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg. Too pooleldi legendaarseks kujunenud Ungru krahv sütitas eesti kirjutajate kõrval hulganisti väljamaiste kirjanike fantaasiat. Mõned neist teostest on aegade kestel ka eesti keelde jõudnud.