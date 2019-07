Kui vett saab vinnaga kaevust, siis alkoholi punnivinnaga kaevust.

Kui mõni linnamees kelgib, et ta ei tee kärbselegi liiga, siis viige ta maale, kus on sääski nii et tapab!

Jumal hoidku meid kõige selle eest, mida kurat võib meilt võtta!

(Raimo Aas, Nitševood)